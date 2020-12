Foot - OL

OL : Anthony Lopes ironise sur ses roulades face au PSG !

Très bon dans les buts dimanche dernier au Parc des Princes (0-1), Anthony Lopes s’était également illustré par une séquence de roulades qui a fait le tour des réseaux sociaux. Le portier portugais a revu la séquence non sans humour.