OL : Rudi Garcia s'emporte après la blessure de Neymar !

Publié le 16 décembre 2020 à 11h40 par La rédaction

Victime d’une blessure à la cheville lors de la victoire de Lyon contre le PSG, Neymar devrait finalement rapidement être sur pied. Mais le coach de l’OL n'apprécie pas du tout les menaces à l’encontre de Thiago Mendes.