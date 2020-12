Foot - OL

OL : L’hommage de Zinédine Zidane à Gérard Houllier

Publié le 14 décembre 2020 à 21h10 par La rédaction

Disparu ce lundi à l'âge de 73 ans, Gérard Houllier incarnait le football français. C’est naturellement que les plus grands champions lui rendent hommage une dernière fois, à l'instar de Zinedine Zidane.