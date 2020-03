Foot - OL

OM/OL - Polémique : Daniel Riolo utilise Marseille pour dézinguer Aulas !

Publié le 20 mars 2020 à 23h30 par B.C.

Alors que Jean-Michel Aulas continue d'envoyer des piques à l'Olympique de Marseille sur les réseaux sociaux, Daniel Riolo a critiqué le comportement du président de l'OL.

En pleine crise liée au coronavirus, la rivalité entre l'OL et l'OM continue d'exister. Alors que Jean-Michel Aulas s'est déclaré en faveur d'une « saison blanche » si la Ligue 1 ne pouvait pas reprendre à temps, Jacques-Henri Eyraud a sèchement répondu au président lyonnais dans une tribune au JDD . Depuis, Jean-Michel Aulas n'hésite pas à adresser de nombreux tacles à son homologue marseillais sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, l'emblématique patron de l'OL n'a pas hésité à partager sur son compte Twitter un article consacré aux difficultés financières de l'OM, toujours menacé par le fair-play financier malgré l'épidémie du coronavirus. Une pique de plus qui a eu le don d'agacer Daniel Riolo dans l' After Foot .

« Je trouve ça dingue »