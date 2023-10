OM - OL : Aulas sort du silence après les incidents

Arnaud De Kanel

Le football français a de nouveau été frappé par la bêtise de certains 'supporters'. Quelques jours après la magnifique communion entre les supporters de l'OM et ceux de l'AEK Athènes, la rivalité avec l'OL a dépassé les limites. Le bus des Lyonnais a violemment été pris à partie et la rencontre ne s'est pas disputée. Jean-Michel Aulas s'est indigné sur les réseaux sociaux.

Des faits graves et d'une violence inouïe se sont produits dimanche soir à Marseille. En marge de la rencontre entre l'OM et l'OL, plusieurs individus s'en sont pris au bus des Gones en lançant des projectiles. L'ancien président de l'OL, Jean-Michel Aulas, s'est empressé de réagir sur X , anciennement Twitter .

Aulas crie au scandale

En plus d'une trentaine d'années de présidence, Jean-Michel Aulas a connu plusieurs épisodes similaires avec plusieurs jets de projectiles, mais jamais il y avait eu de telles blessures. L'ancien président de l'OL avait averti à plusieurs reprises sans qu'aucune sanction n'ait été prise. Cette fois-ci, c'est la goutte de trop.

@LFP @FFF @OL Soutien total à Fabio et nos joueurs: tous derniers délégués LFP du matchs OM OL vous le diront ces incidents ont déjà eu lieu par le passé et j’ai fait des réclamations non suivies car pas de blessés à l’époque! Trop c trop les sanctions doivent être exemplaires ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) October 29, 2023

«Trop c'est trop les sanctions doivent être exemplaires !»