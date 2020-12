Foot - OL

OL : Quand Memphis Depay déclare sa flamme à Jean-Michel Aulas

Publié le 23 décembre 2020 à 19h10 par La rédaction

Son contrat courant jusqu’en juin prochain, Memphis Depay pourrait se montrer discret dans la presse. Néanmoins, le capitaine de l’OL s’est livré à Konbini Sports en ne cachant ses bonnes relations avec Houssem Aouar et son président Jean-Michel Aulas.

Bien que sa situation contractuelle ne soit pas réglée et semble le rapprocher d’un départ de l’OL soit cet hiver ou en fin de saison, moment où son engagement avec le club sera arrivé à expiration, Memphis Depay ne se sent pour autant pas mal à l’OL. Récemment, lors d’un passage en conférence de presse, le capitaine de l’Olympique Lyonnais s’était dit impliqué à « 100% » au sein du club rhodanien. À l’occasion d’une interview à Konbini Sports diffusée sur le compte Twitter du média ce mercredi, Memphis Depay s’est livré sur sa belle relation avec son coéquipier Houssem Aouar ainsi qu’avec son président Jean-Michel Aulas. « Ce que je pense de Jean-Michel Aulas ? C’est juste une belle personne, un bon homme d’affaires, mais par dessus-tout, une personne honnête et je l’aime beaucoup. Hormis le fait de travailler ensemble vous savez, il m’a fait venir à l’OL. Il est juste très gentil et à chaque fois qu’on se voit et qu’on est en contact, c’est toujours bon ». Voici le témoignage que Memphis Depay a tenu lors de l’entrevue vidéo avec à Konbini Sports. Tout va bien dans le meilleur des mondes pour le Néerlandais à l’OL, où il pourrait cependant ne pas s’éterniser.