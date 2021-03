OL - Polémique : Memphis Depay interpelle directement Emmanuel Macron !

Foot - OL

Alors que le prochain rassemblement international approche à grands pas, Memphis Depay a tenu à adresser un message au gouvernement à la suite des mesures prises contre la Covid-19.

À la fin du mois de mars, les internationaux retrouveront leurs sélections. Mais pour les joueurs évoluant en Ligue 1, la situation pourrait se compliquer. Avec les mesures prises par le gouvernement français, les déplacements en-dehors de la France ne pourraient pas être aussi simples. Ainsi, Memphis Depay, sélectionné avec les Pays-Bas, a tenu à adresser un message à Emmanuel Macron sur son compte Twitter afin de savoir s’il pouvait rejoindre son équipe nationale avec une légère pointe d'ironie : « Le gouvernement français, puis-je s’il vous plaît rejoindre mon équipe nationale ce lundi ? Ce serait juste puisque vous faites une exception pour l’équipe de France qui se déplace en-dehors de l’Europe pour aussi jouer des matchs !!! »

French government can I please join the national team @OnsOranje on Monday. That would be fair since y’all make an exception for the France national team that travels outside of Europe to play games as well!!! @EmmanuelMacron @UEFAcom_fr @OL