OL - Malaise : Pierre Ménès dresse un constat accablant sur le cauchemar vécu par l'OL !

Publié le 17 décembre 2019 à 4h45 par A.M.

Après le week-end cauchemardesque vécu par l'Olympique Lyonnais, Pierre Ménès ne cache pas son inquiétude pour les Gones.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l'OL espérait probablement surfait sur cette dynamique à l'occasion de la venue de Rennes dimanche. Mais c'est tout l'inverse qui s'est produit. Non seulement les Gones se sont inclinés (0-1), réalisant ainsi une très mauvaise affaire dans la course au podium, mais surtout Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde se sont tous les deux gravement blessés. Le diagnostic est tombé rapidement, les deux joueurs souffrent d'une rupture des ligaments croisés et ne rejoueront pas cette saison. Un terrible coup dur pour l'OL qui perd en quelques minutes ses deux meilleurs joueurs comme le souligne Pierre Ménès.

«Le constat est terrible pour l’OL»