OL - Malaise : Dubois fait une annonce sur sa blessure !

Publié le 18 novembre 2021 à 22h55 par La rédaction

Alors qu'il s'est blessé avec l'équipe de France, Leo Dubois va devoir se soigner avant de retrouver la compétition avec l'OL. Sur les réseaux sociaux, l'arrière droit tricolore a donné de ses nouvelles.