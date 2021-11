Foot - OL

OL : Cette incroyable anecdote sur Karim Benzema !

Publié le 13 novembre 2021 à 22h33 par La rédaction

Ancien coéquipier de Karim Benzema à l'OL, Claudio Caçapa a raconté les débuts de l'attaquant et a raconté une anecdote qui en dit long sur lui.