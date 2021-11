Foot - OL

OL - Clash : Caqueret raconte l’altercation entre Paqueta et Aouar !

Publié le 10 novembre 2021 à 9h20 par G.d.S.S. mis à jour le 10 novembre 2021 à 9h23

Dimanche soir, Lucas Paqueta et Houssem Aouar se sont disputé le penalty obtenu par l’OL sous les yeux des caméras et des spectateurs. Maxence Caqueret revient sur cet épisode tendu entre les deux hommes.