OL - Sparta Prague : Un festival pour finir en beauté !

Publié le 4 novembre 2021 à 11h36 par La rédaction mis à jour le 4 novembre 2021 à 11h38

C’est un OL de gala qui va terminer le travail européen ce jeudi. Pour Le 10 Sport, les Lyonnais vont survoler la rencontre et signer une quatrième victoire de rang en Europa League, synonyme de qualification.

Quand la musique européenne résonne, l’OL se transforme et sort le grand jeu. Impérial contre les Glasgow Rangers (0-2) et Brondby (3-0), les Gones ont renversé la table du Sparta Praque en République Tchèque (3-4, après avoir été menés 2-0). Les hommes de Peter Bosz ont l’opportunité de poursuivre leur sans-faute et de s’offrir une qualification dès le 4e match en recevant le Sparta Prague.

Un score fleuve !