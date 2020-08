Foot - OL

OL : Lopes soulagé d’avoir éliminé la Juventus !

Publié le 7 août 2020 à 23h22 par La rédaction mis à jour le 7 août 2020 à 23h24

Anthony Lopes, gardien de but de l’Olympique Lyonnais, est apparu soulagé après la victoire face à la Juventus, en huitième de finale de Ligue des Champions (2-1).