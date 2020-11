Foot - OL

OL : Le vibrant hommage de Juninho à Maradona

Publié le 28 novembre 2020 à 15h50 par La rédaction

Décédé ce jeudi à l'âge de 60 ans, Diego Maradona restera à jamais comme l'une des plus grandes légendes de l'histoire du football. Directeur sportif de l'OL, Juninho a tenu à rendre un vibrant hommage à l'Argentin.

Depuis jeudi, les hommages se multiplient suite au décès de Diego Maradona. De nombreux clubs, joueurs et autres personnalités ont tenu à adresser un dernier message à la légende argentine. Alors que le PSG a prévu un bel hommage pour l'ancien napolitain, Juninho a rendu un magnifique hommage, évoquant notamment la rivalité qui régnait autrefois entre les argentins partisans de Maradona, et les brésilien partisans de Pelé : « C'est un joueur unique. Il a beaucoup marqué mon enfance et mon adolescence. Tout ce qu'il a fait pour Naples. J'ai aussi en tête la Coupe du monde 86. Il avait été magnifique lors de cette compétition. Avec lui, c'était la passion. Personne n'aimait le football plus que lui. Je pense qu'on ne doit pas comparer les joueurs comme ça car ils ont atteint un tel niveau. J'étais vraiment triste. Je regardais l'entraînement et ma femme m'a appelé pour me l'annoncer. J'ai suivi toute sa vie, son parcours. Je sais qu'il y avait de la rivalité. A mon époque, on n'a jamais montré l'admiration que l'on avait pour lui. Nous nous sentions un peu obligés de défendre Pelé. J'ai beaucoup d'admiration pour Maradona, pour le joueur mais aussi pour l'homme qu'il était, il avait un grand cœur. S'il a fait mal à quelqu'un, c'est peut-être à lui-même mais c'est sa vie même si certains de ses choix ne sont pas biens. Je l'ai croisé une seule fois, c'était à Buenos Aires avec le Brésil. On était dans un hôtel avec un étage réservé pour nous, se souvient-il. Il était venu saluer Ronaldinho. Je suis allé le saluer timidement. J'ai pu parler une ou deux minutes avec lui » a ainsi déclaré le directeur sportif de l'OL.