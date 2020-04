Foot - OL

OL : La nouvelle proposition de Jean-Michel Aulas sur la fin du championnat !

Publié le 20 avril 2020 à 18h40 par La rédaction mis à jour le 20 avril 2020 à 18h43

Témoignant du fait que les rencontres à huis clos desserviraient l’ensemble des clubs de Ligue 1, Jean-Michel Aulas a soumis une nouvelle proposition pour la suite du championnat qui se finirait alors à la fin de l'année civile.