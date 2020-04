Foot - OL

OL - Clash : Holveck répond à Aulas !

Publié le 19 avril 2020 à 14h25 par La rédaction

Alors que Jean-Michel Aulas n'a pas manqué de tacler Florian Maurice et le Stade Rennais, Nicolas Holveck, président du club breton, répond à son homologue de l'OL.