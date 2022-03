Foot - OL

OL - Malaise : Toko-Ekambi monte au créneau pour Peter Bosz !

Publié le 15 mars 2022 à 11h18 par La rédaction mis à jour le 15 mars 2022 à 11h20

Critiqué après la nouvelle défaite de l’OL en Ligue 1 contre Rennes (2-4), Peter Bosz a été défendu par Karl Toko-Ekambi.