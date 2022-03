Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Les révélations de Bruno Guimaraes sur son départ !

Publié le 12 mars 2022 à 16h33 par La rédaction

Parti de l'OL en janvier dernier, Bruno Guimaraes a dévoilé les coulisses de son transfert. Le milieu de terrain a confirmé son envie de découvrir la Premier League.