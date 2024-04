OL : Il déballe tout sur son calvaire après son transfert

Benjamin Labrousse

Lors du dernier mercato estival, l’OL n’avait pas hésité à miser sur Ainsley Maitland-Niles, en fin de contrat du côté d’Arsenal. Après des débuts timides, l’Anglais de 26 ans s’affirme comme l’une des valeurs sûres de Pierre Sage à Lyon. A cœur ouvert, l’ancien Gunner s’est livré sur son adaptation difficile à son arrivée au sein du club rhodanien.

La saison de l’OL aura définitivement arboré deux visages. Après une première partie de saison complètement manquée, où Fabio Grosso aura tenté en vain, de succéder avec réussite à Laurent Blanc, les Gones pointaient à la dernière place du championnat, et semblaient partir tout droit vers une terrible descente en Ligue 2.

L’OL retrouve des couleurs avec Pierre Sage

Mais tout a évolué cet hiver à Lyon. Grâce à un mercato hivernal ambitieux mais aussi à la très bonne prise de fonction de Pierre Sage, l’OL se retrouve désormais à se battre pour une qualification en Coupe d’Europe. Symbole de ce renouveau lyonnais, Ainsley Maitland-Niles retrouve une place de choix chez les Gones . Une aubaine pour l’ancien d’Arsenal, arrivé libre cet été à Lyon. A l’occasion d’un entretien accordé à l’Equipe , le polyvalent Anglais est revenu sur ses débuts compliqués dans le Rhône.

« Être de nouveau dans une équipe qui gagne m'a aidé »