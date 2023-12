OL : Aulas de retour à Lyon ? Il lâche une grande annonce

La rédaction

Président emblématique de l’OL, en poste de 1987 à 2023, Jean-Michel Aulas a laissé sa place à John Textor au mois de mai dernier. Bien qu'il ne soit plus à la présidence, le nouveau vice-président de la FFF, a toujours une grande influence à Lyon. Alors que nombre d'observateurs imaginent un retour d'Aulas dans le futur, le journaliste Romain Molina n'y est pas allé de main morte à ce sujet.

Il a marqué les plus belles pages de l'histoire de l'OL. Président emblématique du club rhodanien entre 1987 et 2023, Jean-Michel Aulas, qui a notamment connu sept titres de champion de France, a fait ses grands adieux au mois de mai dernier. Dès lors, c'est l'homme d'affaires américain, John Textor, qui possède également le club brésilien de Botafogo, qui a pris la relève.

Vers un retour d'Aulas à l'OL à l'avenir ?

Et force est de constater que les six premiers mois du mandat de Textor à la tête de Lyon sont loin d'être à la hauteur. Bien que les Gones , qui sont actuellement sur une série de trois succès de rang en championnat, se soient extirpés de la zone rouge, la situation reste toujours alarmante dans le Rhône. Ainsi, en raison de la gestion du club par Textor, jugée mauvaise par de nombreux observateurs, beaucoup de suiveurs imaginent Jean-Michel Aulas reprendre les affaires.

« Aulas est l'idiot utile de Textor »