OL : Après son transfert, ça tourne au fiasco

Jean de Teyssière

Houssem Aouar a décidé de voler de ses propres ailes en partant pour l'AS Rome cet été. Le Lyonnais de naissance avait jusqu'alors fait l'intégralité de sa carrière à l'Olympique lyonnais et a décidé de rejoindre le club entraîné par José Mourinho à la fin de son contrat. Mais le début d'aventure romain ne se passe pas comme prévu et l'international algérien s'en est expliqué.

En Serie A, Houssem Aouar n'est pas un maillon indispensable de l'équipe de José Mourinho. L'Algérien a passé les quatre derniers matchs sur le banc des remplaçants et n'a joué que 420 minutes sur 1350 possibles. José Mourinho avait d'ailleurs été dur avec son milieu de terrain début décembre : « Il y a des joueurs qui, une fois de plus, ont raté l'occasion de faire leurs preuves, comme Aouar. Il y en a plusieurs qui sont sur le banc et qui entrent en jeu en Serie A avec une grande attitude, puis en Europa League ils entrent en jeu avec cette attitude léthargique, comme s'ils n'étaient pas habitués à être sur le banc et n'améliorent pas le jeu. »

«C'est un peu difficile pour moi de m'adapter à une nouvelle ville, à une nouvelle équipe»

Interrogé sur sa méforme depuis son arrivée à l'AS Rome, Houssem Aouar s'en est expliqué ce mercredi, en conférence de presse : « C'est la première fois que je suis loin de la maison, loin de Lyon. C'est un peu difficile pour moi de m'adapter à une nouvelle ville, à une nouvelle équipe. Mais je sais aussi que je dois apprendre. J'ai bien commencé la saison, mais maintenant c'est un peu plus difficile pour moi. Je dois maintenant montrer à l'entraîneur (José Mourinho) que je peux jouer davantage. »

«Je vois mon avenir à la Roma parce que je suis très heureux d'être ici»