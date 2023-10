OL : Après le scandale, Aulas accuse l’OM

Benjamin Labrousse

Ce dimanche soir, l’OL et plus particulièrement son entraîneur Fabio Grosso ont été visés par des jets de projectiles en arrivant près du Vélodrome avant d’y affronter l’OM. Alors que les témoignages de cette soirée cauchemardesque se poursuivent côté lyonnais, l’ancien président Jean-Michel Aulas est sorti du silence et a exigé des sanctions contre le club phocéen.

Une soirée noire à Marseille. Ce dimanche, le bus transportant l’équipe de l’OL a été caillassé à l’approche du stade Vélodrome qui devait accueillir ce soir-là, l’Olympico entre Lyon et l’OM. Alors qu’une vitre du car lyonnais s’est brisée, Fabio Grosso ainsi que son adjoint ont été gravement touchés par des projectiles.

@OL @Sports_gouv Quand des incidents de ce type sont prémédités et réalisés par des groupes de supporters abonnés d’un club on ne pas exclure la responsabilité du club organisateur surtout si ces actes ont été dénoncés aux délégués à de nombreuses reprises précédemment ?? — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) October 30, 2023

Le visage de Fabio Grosso est très marqué

Si selon certains médias, il s’agirait de bouteilles de bières ainsi que de boules de pétanque qui auraient été lancées en direction du bus de l’OL, Fabio Grosso est apparu très marqué ce lundi. Une photo du visage de l’entraîneur italien a été dévoilée ce lundi matin par le média anglais Sky Sports . Dans cette dernière, on peut apercevoir l’arcade sourcilière de Grosso complètement recousue.

«On ne peut pas exclure la responsabilité du club organisateur»