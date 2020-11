Foot - OL

OL - Polémique : Garcia défend Lopes !

Publié le 28 novembre 2020 à 15h40 par La rédaction

Auteur d'une sortie dangereuse sur Romain Thomas la semaine dernier sur la pelouse d'Angers, Anthony Lopes a reçu le soutien de son entraîneur, Rudi Garcia, qui s'inquiète des futures décisions arbitrales envers son gardien.