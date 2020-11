Foot - OL

OL : Anthony Lopes pas emballé par les clubs français en coupe d’Europe

Publié le 6 novembre 2020 à 13h12 par G.d.S.S.

Anthony Lopes, le gardien de l’OL, estime que les clubs français engagés en coupe d’Europe devraient se donner davantage pour obtenir de meilleurs résultats.