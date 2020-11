Foot - OL

OL : Fékir, Aouar… Deschamps affiche sa préférence !

Publié le 5 novembre 2020 à 14h42 par G.d.S.S. mis à jour le 5 novembre 2020 à 14h46

Laissé de côté par Didier Deschamps au profit de Nabil Fékir en équipe de France, Houssem Aouar a moins convaincu que son ancien coéquipier de l’OL.