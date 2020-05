Foot - OL

OL : Un président de Ligue 1 dit adhérer au discours de Jean-Michel Aulas !

Publié le 30 mai 2020 à 21h10 par La rédaction mis à jour le 30 mai 2020 à 21h12

Engagé dans une véritable croisade médiatique pour que la Ligue 1 puisse reprendre, Jean-Michel Aulas a pu voir ce samedi le président du Stade Rennais lui afficher son soutien sur le fond de sa pensée.