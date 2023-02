Mercato : L’OL signe une pépite du football français !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Réputé pour être l’un des meilleurs centres de formation d’Europe, l’Olympique Lyonnais vient de signer un très grand espoir du football français. A 12 ans, Bojan Zekovic a choisi de rejoindre les Gones après des débuts plus que prometteurs au SO Cholet.

Bojan Zekovic est un talent très prometteur du football français. La jeune pépite du SO Cholet a vu tous les grands clubs français se presser à son chevet ces derniers mois. Le PSG, l’OM, l'OGC Nice, l’OL et un grand nombre de clubs européens ont tour à tour tenté de séduire ce phénomène du football français, double surclassé. Et c’est finalement la prestigieuse académie de la formation lyonnaise qui aura l’honneur d’accueillir le Choletais.

Bojan Zekovic (Cholet) a choisi l’Olympique Lyonnais ✍️✅Très gros coup 💪🏼 pic.twitter.com/2vuNO4naHu — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) February 14, 2023

Une famille humble, avec un papa aux commandes

Bojan Zekovic et l’Olympique Lyonnais viennent de signer un premier contrat. Un très gros coup des Gones, qui vont pouvoir peaufiner la progression de cet attaquant à fort potentiel. Tous ceux qui ont la chance de voir Bojan jouer sont immédiatement sous le charme. Et s’il reste encore du chemin à parcourir pour rejoindre le monde professionnel, toujours semé d’embûche, le Choletais a déjà toutes les qualités pour y prétendre. Pour cela, il peut compter sur la vigilance et l’expérience son papa, Predrag Zekovic. Et Bojan n’est pas l’unique talent du clan Zekovic ! Aleks, 16 ans, évolue au SCO d’Angers et fait partie des profils très prometteurs du club au milieu du terrain. Bogdan, 25 ans, a été formé au FC Nantes. Il a signé à Cholet lui-aussi et dispose d’un profil offensif. Une fratrie qui devrait de nouveau faire parler d’elle dans les années à venir…