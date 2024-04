L’OL frappe un grand coup, l’entraîneur jubile !

Hugo Chirossel

Une semaine après sa large défaite sur la pelouse du PSG (4-1), l’OL s’est offert l’AS Monaco à domicile ce dimanche (3-2), pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Les Gones continuent d’entretenir leurs espoirs d’être européens la saison prochaine. Après la rencontre, Pierre Sage s’est dit très fier du résultat obtenu par ses joueurs.

La Ligue 1 nous a offert un dimanche spectaculaire lors de cette 31e journée. Après la victoire de Brest à Rennes (4-5), c’est l’OL qui s'est imposé à l’occasion de la réception de l’AS Monaco (3-2), une semaine après s’être incliné sur la pelouse du PSG (4-1). Une victoire qui permet à Lyon d’entretenir l’espoir de se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine.

« À la fois joyeux et fier de cette victoire »

« I l y a de la fierté car on a battu un très grand adversaire, un adversaire de belle qualité. Ils ont livré un superbe match. Les gens au stade ou devant leur écran ont dû apprécier ce moment. C’était un match ouvert il pourrait y avoir plus de buts des deux côtés donc on est à la fois joyeux et fier de cette victoire », a confié Pierre Sage au micro de Prime Vidéo .

« À partir du moment où il y a eu les changements, on a eu d’autres initiatives