Foot - Ligue 1

OL : Aulas répond séchement à Quillot !

Publié le 16 août 2020 à 20h22 par La rédaction mis à jour le 16 août 2020 à 20h25

Selon Didier Quillot, l’arrêt de Ligue 1 a eu des effets positifs sur la carrière européenne des clubs français. Mais Jean-Michel Aulas ne voit pas les choses de la même manière …