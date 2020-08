Foot - OL

OL - Dembélé : «On est une grande équipe»

Publié le 15 août 2020 à 23h28 par La rédaction mis à jour le 15 août 2020 à 23h56

Interrogé au micro de RMC Sport après son doublé face à Manchester City et la qualification en demi-finale de Ligue des Champions, le buteur de l’OL Moussa Dembélé affiche ses ambitions concernant la rencontre à venir face au Bayern Munich.