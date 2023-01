Les supporters de l’OL veulent sa tête, à Marseille ils sont morts de rire

Pierrick Levallet

En quête d'un retour en Ligue des champions, l'OL n'y arrive pas. Le club rhodanien pointe actuellement à la 8e place et les résultats ne sont clairement pas satisfaisants aux yeux des supporters. Les fans de l'OM, eux, observent tout cela d'un air moqueur. Certains n'hésitent d'ailleurs pas à rappeler la sortie de Bruno Cheyrou lors du dernier mercato estival.

Alors que l’OM réalise une saison plutôt convaincante jusqu'à présent (3e de Ligue 1), l’OL n’y arrive pas. Après leur match nul à Nantes mercredi dernier, les Gones se sont inclinés au Parc OL face à Strasbourg (1-2). Actuellement, le club rhodanien pointe à la 8e place, avec 17 points de retard sur l’OM. Et cela fait visiblement bien rire les supporters marseillais sur les réseaux sociaux.

Le FC Lyon a 17 points de l'OM un mot Bruno cheyrou pic.twitter.com/fYXcYsL9MG — JoJo-FADA2-L'OM⭐🏆 (@JoJoFADA13) January 14, 2023

Les supporters de l’OM se paient la tête de Bruno Cheyrou

Certains n’hésitent d’ailleurs pas à rappeler la sortie de Bruno Cheyrou lors du dernier mercato estival. « Il y a peut-être des coachs, dans d’autres clubs de Ligue 1, qui sont en train de vouloir partir parce qu’ils sont jaloux du recrutement qu’on est en train de faire » avait-t-il lâché, en clin d’oeil au départ de Jorge Sampaoli parce qu’il n’était pas satisfait des ambitions de l’OM sur le mercato.

Aulas monte au créneau