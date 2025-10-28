Catastrophe à l'OL : Le mea culpa que personne n’attendait !

Axel Cornic

Après une saison extrêmement compliquée, l’Olympique Lyonnais semblait s’être totalement relancé, notamment grâce à un Malick Fofana étincelant en attaque. Mais l’ailier belge s’est gravement blessé à la cheville lors de la rencontre face au RC Strasbourg (2-1) et il sera absent au moins trois mois, ce qui plombe évidemment les plans lyonnais.

C’est le gros coup dur de la 9e journée de Ligue 1. Principal danger de l’attaque lyonnaise, Malick Fofana est out pour plusieurs mois. La faute à un choc avec Ismaël Doukouré, qui lui a causé une grave blessure à la cheville l’obligeant à passer par la case opération.

« On fait tous des erreurs, j'ai réagi à chaud » Le défenseur du RC Strasbourg a écopé d’un rouge après cette action, ce qui avait provoqué la colère de son entraineur. Mais finalement, Liam Rosenior semble être revenu sur sa position. « On fait tous des erreurs, j'ai réagi à chaud » a expliqué le coach strasbourgeois.