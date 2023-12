Aulas reprend du service après l'OL, Riolo lâche un tacle

La rédaction

Ancien président de l'OL, Jean-Michel Aulas a été élu ce samedi matin à la vice-présidence de la FFF par l'assemblée fédérale réunie à Paris. Mais cette nomination ne plaît visiblement pas à tout le monde. C'est le cas notamment de Daniel Riolo, qui n'a pas manqué d'exprimer son mécontentement à travers ses réseaux sociaux.

C'était annoncé depuis plusieurs semaines, c'est désormais acté. L'ancien patron de l'OL, Jean-Michel Aulas, a été élu ce samedi matin vice-président de la Fédération française de football. Vacant jusqu'alors, Aulas devient donc la première personne à occuper ce poste depuis la nomination de Philippe Diallo en tant que président de l'institution au mois de juin dernier. Son mandat court jusqu'à la fin de l'année 2024, date à laquelle se dérouleront les prochaines élections.

« Ouf ça fait vraiment du bien ce vent de fraîcheur sur le foot français… »

Mais cette officialisation ne semble clairement pas plaire à tout le monde. A commencer par Daniel Riolo. Réputé pour ses sorties fracassantes, le chroniqueur de RMC Sport n'a pas mâché ses mots après avoir pris connaissance de la nouvelle. « Jean-Michel Aulas élu à la vice présidence de la FFF. Ouf ça fait vraiment du bien ce vent de fraîcheur sur le foot français… » , a-t-il écrit avec une pointe d'ironie sur X (anciennement Twitter).

« Il était le vice-président de Le Graët et savait tout, couvrait tout… »