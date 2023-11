Après les incidents, l’OL interpelle l’OM

Thomas Bourseau

Le bus de l’OL a été attaqué par des supporters de l’OM devant le Vélodrome dimanche dernier avant l’Olympico. Résultat ? Fabio Grosso a été grièvement blessé par des jets de projectiles. Le coach de l’OL a cependant fait passer un chaleureux message à Gennaro Gattuso et Pablo Longoria.

Fabio Grosso a été la victime directe de l’attaque du bus de l’OL par des supporters marseillais dimanche dernier aux alentours du Vélodrome. En effet, touché par des jets de projectiles, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a été défiguré au niveau de l’arcade sourcilière où il a dû avoir recours à 12 points de suture.

Longoria et Gattuso sont vite allés aux nouvelles pour Grosso

Entraîneur de l’OM et ami de Fabio Grosso, Gennaro Gattuso a déploré de tels évènements en conférence de presse en faisant savoir que le coach de l’OL aurait pu y laisser son œil. Gattuso et son président Pablo Longoria sont rapidement venus au chevet de Grosso après l’incident. Et le principal intéresse les a remercié.

OM-OL : Grosso pousse deux coups de gueule sur les incidents https://t.co/wMDGVHHFGo pic.twitter.com/I4Ip9qhPFi — le10sport (@le10sport) November 3, 2023

«On s'est eu au téléphone après et je les remercie beaucoup»