OGC Nice : Le message fort du successeur de Vieira !

Publié le 10 décembre 2020 à 22h50 par La rédaction

Avec cinq défaites en six journées, le nouvel entraîneur de l’OGC Nice, Adrian Ursea, a tiré les enseignements de la campagne de son club en Europa League.