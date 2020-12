Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato - OGC Nice : Patrick Vieira démis de ses fonctions ?

Publié le 4 décembre 2020 à 8h37 par La rédaction

Après une nouvelle défaite en Europa League de Nice, synonyme d’élimination, Patrick Vieira devrait être mis à pied, en vue d’un licenciement.