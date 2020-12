Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato - OGC Nice : La nouvelle annonce de Vieira sur son avenir

Publié le 3 décembre 2020 à 20h25 par La rédaction

En grande difficulté avec l’OGC Nice, Patrick Vieira s’est prononcé sur son avenir avant le match de Ligue Europa face au Bayer Leverkusen.