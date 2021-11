Foot - OGC Nice

OGC Nice : Christophe Galtier pousse un gros coup de gueule !

Publié le 21 novembre 2021 à 23h25 par La rédaction

Alors que l'OGC Nice s'est imposé ce dimanche sur le terrain de Clermont (2-1), Christophe Galtier a tenu à faire savoir qu'il n'était pas du tout satisfait de la performance des Aiglons.