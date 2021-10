Foot - OGC Nice

OGC Nice : Après Nice, Delort répond à son tour au sélectionneur de l’Algérie !

Publié le 7 octobre 2021 à 17h44 par La rédaction

Pointé du doigt par le sélectionneur de l’Algérie Djamel Belmadi concernant son choix de mettre en parenthèse la sélection à l’approche de la CAN, Andy Delort s’est défendu concernant ses objectifs avec l’OGC Nice en remettant les choses au clair.