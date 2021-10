Foot - OGC Nice

OGC Nice : La mise au point de Nice au tacle du sélectionneur de l’Algérie pour Delort !

Publié le 7 octobre 2021 à 16h25 par La rédaction

Pris en grippe par le sélectionneur de l’Algérie Djamel Belmadi en raison de l’absence d’Andy Delort pour des raisons sportives avec le club azuréen, l’OGC Nice a démenti l’existence d’un document signé concernant la non-participation à la CAN pour Delort assurant l’illégalité d’une telle démarche.