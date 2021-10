Foot - OGC Nice

OGC Nice : Le sélectionneur de l'Algérie tacle Andy Delort !

Publié le 7 octobre 2021 à 15h43 par A.D.

Tout juste arrivé à l'OGC Nice, Andy Delort a pris la décision de mettre entre parenthèse la sélection algérienne. Une décision qui a provoqué la colère de Djamel Belmadi.