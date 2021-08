Foot - Montpellier

Montpellier : Tout n'est pas à jeter pour Delort !

Publié le 8 août 2021 à 23h25 par La rédaction

Battu 2-3 à domicile par l’OM pour cette première journée de championnat, Montpellier démarre mal sa saison. De quoi laisser un goût amer à Andy Delort, même si l'attaquant voit du positif dans cette rencontre.