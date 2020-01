Foot - Montpellier

Montpellier : Nicollin menace de partir !

Publié le 13 janvier 2020 à 23h10 par La rédaction mis à jour le 13 janvier 2020 à 23h32

Le président du MHSC Laurent Nicollin pourrait quitter ses fonctions si la construction d’un nouveau stade est compromise. La pérennité de ce projet dépend en grande partie de la municipalité montpelliéraine.