Mbappé, Payet… Qui est le meilleur joueur de Ligue 1 ?

Publié le 5 mai 2022 à 8h00 par La rédaction

La fin de saison approche et les candidats au titre de meilleur joueur de Ligue 1 ont été dévoilés. Qui doit alors être sacré ?

Comme chaque année, l’UNFP va récompenser les acteurs de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Cette cérémonie se tiendra ainsi le 15 mai prochain et forcément, la grosse question est de savoir qui sera élu meilleur joueur du championnat de France. Sacré lors des deux dernières éditions, Kylian Mbappé est encore candidat pour cette distinction. Et la star du PSG se présente en grand favori pour être le meilleur joueur de Ligue 1. Meilleur buteur (24 réalisations) et meilleur passeur (15 passes décisives) du championnat, Mbappé a tout ce qu’il faut pour encore être sacré en 2022.

Qui peut faire tomber Mbappé ?

Mais, aux côtés de Kylian Mbappé, 4 autres joueurs prétendent également à ce titre de meilleur joueur de Ligue 1. On retrouve ainsi Dimitri Payet, auteur d’une grosse saison avec l’OM (12 buts et 10 passes décisives), Martin Terrier, qui empile les buts avec Rennes (21), Lucas Paqueta, homme fort de l’OL, ainsi que Wissam Ben Yedder, qui est lui aussi à 21 buts avec l’AS Monaco.



Qui est alors le meilleur joueur de Ligue 1 ?