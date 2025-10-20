Ronaldo signe au LOSC : L'annonce choc !

C'est probablement l'un des très jolis coups du mercato estival. En effet, le LOSC a bouclé l'arrivée d'Hamza Igamane en provenance des Glasgow Rangers et l'attaquant marocain ne cesse de monter en puissance. A tel point que certain observateurs voient en lui le nouveau Ronaldo.
Malgré l'arrivée d'Olivier Giroud, le LOSC a tout de même recruté un autre attaquant durant le mercato estival avec l'arrivée d'Hamza Igamane qui a débarqué en provenance des Glasgow Rangers. Et l'international marocain brille pour ses débuts à Lille comme en témoigne son but contre le FC Nantes après son entrée en jeu. A tel point que Swann Borsellino lui voit des similitudes avec un certain Ronaldo !
Igamane, le nouveau Ronaldo ?
« Dans les gestes techniques, dans les prises de balle et les volontés de dribbler sur le défenseur des réminiscences de Ronaldo le brésilien sur ce qu’il propose », s'enflamme le journaliste sur le plateau de Ligue1+ avant de poursuivre.
«Des réminiscences de Ronaldo le brésilien»
« Ca peut même être complémentaire dans l’absolu d’Olivier Giroud. J’exagère volontairement mais sur ce qu’il propose sur les prises de balle, il y a quelque chose qui me rappelle Ronaldo. Quand il entre contre Brest, il fait aussi des gestes techniques magnifiques », ajoute Swann Borsellino.