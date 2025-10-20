Ronaldo signe au LOSC : L'annonce choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est probablement l'un des très jolis coups du mercato estival. En effet, le LOSC a bouclé l'arrivée d'Hamza Igamane en provenance des Glasgow Rangers et l'attaquant marocain ne cesse de monter en puissance. A tel point que certain observateurs voient en lui le nouveau Ronaldo.

Malgré l'arrivée d'Olivier Giroud, le LOSC a tout de même recruté un autre attaquant durant le mercato estival avec l'arrivée d'Hamza Igamane qui a débarqué en provenance des Glasgow Rangers. Et l'international marocain brille pour ses débuts à Lille comme en témoigne son but contre le FC Nantes après son entrée en jeu. A tel point que Swann Borsellino lui voit des similitudes avec un certain Ronaldo !

Igamane, le nouveau Ronaldo ? « Dans les gestes techniques, dans les prises de balle et les volontés de dribbler sur le défenseur des réminiscences de Ronaldo le brésilien sur ce qu’il propose », s'enflamme le journaliste sur le plateau de Ligue1+ avant de poursuivre.