LOSC - Un joueur s’en va précipitamment : Le scandale inattendu !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Convoqué en sélection lors de cette période de trêve internationale, Berke Özer se retrouve mêlé à une polémique inattendue. Le gardien du LOSC est accusé par la Fédération turque d’avoir quitté le rassemblement sans y être autorisé. Il va passer prochainement devant le Conseil de discipline du football professionnel turc et pourrait écoper d’une lourde suspension, applicable en club.

Dimanche, la Fédération turque (TFF) a dénoncé le « comportement inacceptable » de Berke Özer, accusé d’avoir quitté le rassemblement de la Turquie, après son absence sur la feuille de la victoire contre la Bulgarie (1-6).

« Il a quitté notre centre d'entraînement à son retour à Istanbul » « Il a quitté notre centre d'entraînement à son retour à Istanbul, invoquant son (absence) pour le match Bulgarie-Turquie d'hier (samedi), et ce sans l'autorisation de notre encadrement technique et administratif », a déclaré la TFF. Sur Instagram, le gardien du LOSC s’est défendu, assurant être parti « avec la permission » de l’encadrement et avoir signalé une « douleur » avant son arrivée en sélection.