LOSC - Un joueur s’en va précipitamment : Le scandale inattendu !

Convoqué en sélection lors de cette période de trêve internationale, Berke Özer se retrouve mêlé à une polémique inattendue. Le gardien du LOSC est accusé par la Fédération turque d’avoir quitté le rassemblement sans y être autorisé. Il va passer prochainement devant le Conseil de discipline du football professionnel turc et pourrait écoper d’une lourde suspension, applicable en club.
Dimanche, la Fédération turque (TFF) a dénoncé le « comportement inacceptable » de Berke Özer, accusé d’avoir quitté le rassemblement de la Turquie, après son absence sur la feuille de la victoire contre la Bulgarie (1-6).
« Il a quitté notre centre d'entraînement à son retour à Istanbul »
« Il a quitté notre centre d'entraînement à son retour à Istanbul, invoquant son (absence) pour le match Bulgarie-Turquie d'hier (samedi), et ce sans l'autorisation de notre encadrement technique et administratif », a déclaré la TFF. Sur Instagram, le gardien du LOSC s’est défendu, assurant être parti « avec la permission » de l’encadrement et avoir signalé une « douleur » avant son arrivée en sélection.
Özer risque une longue suspension qui pourrait être élargie au LOSC
Comme indiqué par L’Équipe, Berke Özer va passer devant le Conseil de discipline du football professionnel turc (PFDK), alors que le règlement national turc prévoit que « les joueurs qui, sans motif valable, ne participent pas aux compétitions nationales officielles ou amicales, ou qui arrivent en retard ou qui quittent le lieu d'entraînement ou de compétition, seront passibles d'une interdiction de compétition pour une période de deux mois à un an. » Une suspension qui pourrait être applicable en club si l’affaire est signalée à la FIFA, ce qui serait un sérieux coup dur pour le LOSC, qui a indiqué lundi ne pas avoir d’information à ce sujet.