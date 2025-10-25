Mbappé forfait, le terrible verdict tombe !

Axel Cornic

Après la défaite surprenante face au PAOK Salonique en Ligue Europa (3-4), Le LOSC a bien l’intention de se relancer en Ligue 1, avec la réception de Metz. Mais Bruno Genesio ne pourra pas compter sur Ethan Mbappé, ni sur Olivier Giroud, tous les deux forfaits.

A Lille, on a besoin de se changer les idées. Et ça tombe bien, puisqu’une rencontre à la portée des hommes de Bruno Genesio se présente ce dimanche, avec la réception du FC Metz. Mais le coach du LOSC a enregistré deux forfaits importants pour cette rencontre...

Mbappé et Giroud forfaits En conférence de presse, Genesio a en effet annoncé que Olivier Giroud ainsi que Ethan Mbappé ne seront pas dans le groupe pour affronter Metz. Il ne s’est pas exprimé au sujet de la nature de leur blessure, ni d’ailleurs de la durée de leur absence. « Je préfère ne pas trop m'avancer » a expliqué l’entraineur du LOSC.