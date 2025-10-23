Scandale au LOSC : Le boss se lâche totalement !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Opposé au PAOK Salonique ce jeudi soir en Ligue Europa, le LOSC a été victime d’une décision arbitrale très litigieuse, l’arbitre de la rencontre décidant de ne pas accorder un penalty aux Dogues pour un tirage de maillot sur Mathias Fernandez-Pardo. Ce qui a provoqué la colère du président du club, Olivier Létang.

Après ses victoires contre Brann (2-1) et l’AS Rome (0-1), le LOSC recevait le PAOK Salonique ce jeudi soir pour le compte de la troisième journée de Ligue Europa. Une rencontre qui a très mal démarré pour les Dogues, menés de deux buts après 23 minutes de jeu, avant une décision arbitrale qui va beaucoup faire parler.

Le coup de pression de Létang Alors qu’il partait au but, Mathias Fernandez-Pardo s’est écroulé dans la surface après un tirage de maillot d’un joueur du PAOK. Nikola Dabanovic a décidé de ne pas siffler penalty, mais a ensuite été appelé par la VAR. L’arbitre de la rencontre est alors allé voir les images et, malgré une faute qui semble évidente, est resté sur sa décision.