Foot - LOSC

LOSC : Osimhen serait fixé sur sa blessure !

Publié le 11 février 2020 à 22h51 par B.C.

Touché contre Angers (2-0) vendredi, Victor Osimhen est sorti sur civière dans les dernières minutes de la partie. De quoi craindre le pire pour l’attaquant nigérien, qui pourrait toutefois revenir sur les terrains dès ce week-end.