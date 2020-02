Foot - LOSC

LOSC : Galtier donne des nouvelles d’Osimhen

Publié le 8 février 2020 à 10h10 par T.M.

Buteur face à Angers ce vendredi, Victor Osimhen est également sorti sur civière. Après la rencontre, Christophe Galtier en a dit plus sur l’état de son protégé au LOSC.